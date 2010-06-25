Янукович проведе відпустку в Криму
17:38, 25 червня 2010Крым
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Чиновникам обіцяють спеку, але не літню
© УНІАН Володимир Константинов
«Час і місце - це до служби безпеки більше питання. Знаю точно, що він Крим любить, збирається сюди приїхати», - сказав КОНСТАНТИНОВ на прес-конференції у Сімферополі.
За словами керівника парламенту автономії, ЯНУКОВИЧ не лише відпочиватиме, але й працюватиме в Криму.
«Відвідувати міста, підприємства, об`єкти. В нього дуже насичена програма готується. Ми вже попереджені. Відпочинку літом для (місцевих) чиновників не буде», - сказав спікер.
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