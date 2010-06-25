Квиток на поїзд можна придбати на пляжах Криму
17:56, 25 червня 2010Крым
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Про час оголосять заздалегідь
Придніпровська залізниця збирається забезпечити в Криму роботу пересувних кас на літній період, повідомляє прес-служба міністерства транспорту та зв`язку України.
"Відпочивальники зможуть придбати квиток на поїзд на березі моря або на території своєї здравниці", - йдеться в прес-релізі.
Мікроавтобуси з касами, обладнаними мобільним зв’язком, працюватимуть в Ялті, Феодосії, Євпаторії, Алушті та Севастополі.
Про час і місце їх перебування оголосять заздалегідь.
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