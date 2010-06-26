Янукович хоче відрізати від виборів Яценюка і Тігіпка

У проекті закону про вибори депутатів місцевих рад і мерів, який наступного тижня, можливо, буде внесений президентом Віктором Януковичем до Верховної Ради, з’явилася норма, що обмежує доступ нових партій до виборів, повідомляють джерела «Дзеркала тижня».

Згідно із запропонованою нормою, висувати кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів мають право тільки партійні осередки. І лише ті з них, які були офіційно зареєстровані за 365 днів до проведення виборів.

«Таким чином, за допомогою цієї норми, Партія регіонів і парламентська коаліція мають намір законсервувати правлячу еліту і перешкодити політичній ротації, - пише видання. - Річ у тому, що перспективні політичні сили нової хвилі, які почали розвиватися в останні рік-півтора, не мали за рік до майбутніх виборів розгалуженої мережі партпредставництв».

24 червня Віктор Янукович заявив, що місцеві вибори можуть відбутися 31 жовтня 2010 року. «Швидше за все, на 99% вибори будуть в жовтні місяці», - сказав голова держави.

У разі ухвалення законопроекту, від партії «Свобода» у місцевих виборах зможуть взяти участь висуванці 407 осередків, а не зможуть - 64, оскільки, за даними Міністерства юстиції, отриманими «ДТ», ці 64 партосередки були зареєстровані менш ніж за 365 днів до 31 жовтня.

Значнішого удару буде завдано по позиціях партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», зазначає газета. Від цієї політсили у виборах зможуть взяти участь висуванці лише від 427 осередків, а не зможуть - 785.

У партії В’ячеслава Кириленка «За Україну!» лише 199 осередків зможуть висунути своїх кандидатів, а 209 - ні. У «Громадянській позиції» Анатолія Гриценка взяти участь у виборах зможуть висуванці 106 осередків, тоді як 66 — не зможуть, відзначає «ДТ».

Окрім того, як пише газета, серйозні проблеми виникають у політсили Арсенія Яценюка «Фронт змін». Лише 19 осередків партії, за даними мінюсту, зможуть делегувати на вибори своїх представників, а 631 - буде позбавлена такої можливості.