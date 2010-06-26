Регіонал: Табачник не саботує відкриття українських шкіл у Криму

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ заявляє, що відкриттям нових україномовних шкіл в Криму мають займатися місцеві органи влади.

ЛУЦЬКИЙ вважає, що нині немає жодних підстав для звинувачень центральної влади у небажанні будувати українські школи в автономній республіці.

”Міністр ТАБАЧНИК та коаліція не має жодного стосунку до небажання чи саботування будівництва нових українських шкіл”, - сказав депутат в ефірі “5-го каналу”.

За його даними, в Криму діє 7 шкіл з українською мовою викладання.

ЛУЦЬКИЙ наголосив, що відкриття нових україномовних шкіл є питанням органів місцевого самоврядування.

”З цим питанням в першу чергу потрібно звертатися до місцевих органів (влади), і в залежності від необхідності, збільшити кількість шкіл, вирішувати цю проблему”, - сказав він.

Коментуючи інформацію про те, що нині в Криму на одне місце в українських школах претендує 7 учнів, депутат заявив, що це - нормальна ситуація.

”Кожні батьки хочуть, щоб їх дитина навчалася в найкращій школі. Така сама ситуація в Києві. Якщо гарна школа, то є відповідно і конкурс”, - сказав ЛУЦЬКИЙ.