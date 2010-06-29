Синоптики прогнозують дощі, град і шквали майже по всій Україні

Грозові дощі, в окремих районах України - град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті, в південній частині, більшості східних та центральних областей - місцями сильні дощі прогнозують синоптики 30 червня, повідомив гідрометцентр.

Лише в північній частині держави - місцями короткочасний дощ та гроза.

Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°. Вдень 23-28°, у північних та східних областях до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.