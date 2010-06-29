Синоптики прогнозують дощі, град і шквали майже по всій Україні
10:00, 29 червня 2010Крым
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Прогноз на середу
Грозові дощі, в окремих районах України - град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті, в південній частині, більшості східних та центральних областей - місцями сильні дощі прогнозують синоптики 30 червня, повідомив гідрометцентр.
Лише в північній частині держави - місцями короткочасний дощ та гроза.
Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°. Вдень 23-28°, у північних та східних областях до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
У столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
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