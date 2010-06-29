Сільський мер розстріляний в Криму

Голова Новофедорівської селищної ради Олег Колодяжний був застрелений вранці у вівторок в кримському місті Саки, повідомила прес-служба міліції автономної республіки.

34-річного чиновника вбили о 7.30 з автоматичної зброї в той момент, коли він сідав в автомобіль, вийшовши з під`їзду свого будинку.

«Зробивши постріли, невідомий зник з місця злочину на мопеді», - йдеться в прес-релізі.

Працює слідчо-оперативна група.