Новим командуючим ЧФ РФ буде призначено віце-адмірала Корольова
13:41, 29 червня 2010Крым
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Нинішньому командуючому ЧФ віце-адміралу Олександру КЛЄЦКОВУ у серпні виповнюється 55 років - це граничний вік перебування воєначальника у званні віце-адмірала (генерал-лейтенанта) у російській армії. Зараз він перебуває у плановій відпустці.
"Офіційне призначення віце-адмірала КОРОЛЬОВА відбудеться у серпні", - сказав співбесідник агенції.
Він відзначив, що КОРОЛЬОВ був присутнім на переговорах, що відбулися минулого тижня у Криму між міністрами оборони РФ і України Анатолієм СЕРДЮКОВИМ і Михайлом ЄЖЕЛЕМ.
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