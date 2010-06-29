Новим командуючим ЧФ РФ буде призначено віце-адмірала Корольова

Новим командувачем Чорноморським флотом Росії буде призначено віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА, який обіймає зараз посаду заступника командувача Північним флотом, повідомив РІА "Новости" у вівторок високопосадовий представник головного штабу Військово-морського флоту РФ.

Нинішньому командуючому ЧФ віце-адміралу Олександру КЛЄЦКОВУ у серпні виповнюється 55 років - це граничний вік перебування воєначальника у званні віце-адмірала (генерал-лейтенанта) у російській армії. Зараз він перебуває у плановій відпустці.

"Офіційне призначення віце-адмірала КОРОЛЬОВА відбудеться у серпні", - сказав співбесідник агенції.

Він відзначив, що КОРОЛЬОВ був присутнім на переговорах, що відбулися минулого тижня у Криму між міністрами оборони РФ і України Анатолієм СЕРДЮКОВИМ і Михайлом ЄЖЕЛЕМ.