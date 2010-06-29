Рада не підтримала 12 проектів внесення змін до закону про вибори

Верховна Рада України не підтримала жоден із 12 законопроектів, які стосувалися внесення змін до закону про проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, один із законопроектів був відкликаний його автором. Авторами інших є депутати як від опозиції, так і депутати від БЮТ та НУ-НС, які входять у коаліцію.

За жоден законопроект не проголосувало навіть 200 депутатів. Найбільшу кількість голосів набрав законопроект, внесений депутатом від НУ-НС Владиславом КАСЬКІВИМ, – 138.

На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів спікер Володимир ЛИТВИН запропонував депутатам 1 липня визначитися з датою проведення місцевих виборів, але за умови розгляду на пленарному засіданні у вівторок проектів змін до виборчого законодавства.