Рада не підтримала 12 проектів внесення змін до закону про вибори
14:38, 29 червня 2010Крым
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Не проголосувало навіть 200 депутатів
|© UNIAN
Як передає кореспондент УНІАН, один із законопроектів був відкликаний його автором. Авторами інших є депутати як від опозиції, так і депутати від БЮТ та НУ-НС, які входять у коаліцію.
За жоден законопроект не проголосувало навіть 200 депутатів. Найбільшу кількість голосів набрав законопроект, внесений депутатом від НУ-НС Владиславом КАСЬКІВИМ, – 138.
На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів спікер Володимир ЛИТВИН запропонував депутатам 1 липня визначитися з датою проведення місцевих виборів, але за умови розгляду на пленарному засіданні у вівторок проектів змін до виборчого законодавства.
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