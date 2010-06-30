Крим запрошує на купальський фестиваль
08:21, 30 червня 2010Крым
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Випробування, конкурси, хоровод
Обрядовий фестиваль «Ой, на Івана, ой, та на Купала» відбудеться в районі Червоних печер в Криму 3 липня. Він проводиться вже в сьомий раз, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.
У програмі – випробування водою, ігри, конкурси, вікторини, хода і хоровод.
Закохані зможуть по`єднати серця в купальському «РАГСі».
На святі продаватимуть вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва.
В рамках республіканського фестивалю пройде концерт кращих творчих колективів Сімферопольського району.
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