Крим запрошує на купальський фестиваль

Обрядовий фестиваль «Ой, на Івана, ой, та на Купала» відбудеться в районі Червоних печер в Криму 3 липня. Він проводиться вже в сьомий раз, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

У програмі – випробування водою, ігри, конкурси, вікторини, хода і хоровод.

Закохані зможуть по`єднати серця в купальському «РАГСі».

На святі продаватимуть вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва.

В рамках республіканського фестивалю пройде концерт кращих творчих колективів Сімферопольського району.