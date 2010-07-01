Колишнього маклера арештували за сутенерство в Ялті

Співробітники кримської міліції затримали громадянина Росії, який схиляв у Ялті дівчат до заняття проституцією, йому загрожує позбавлення волі строком до п`яти років.

«Діяльність колишнього маклера, який вирішив заробити сутенерством, правоохоронці документували декілька місяців», - йдеться в прес-релізі кримського управління МВС.

Чоловік міг у будь-який час надати клієнтам не лише дівчину, але й житло.

Ялтинський суд обрав громадянину РФ запобіжний захід - арешт.

Йому пред`явлено звинувачення за статтею «сутенерство або залучення особи до заняття проституцією» Кримінального кодексу України.

«Росіянину загрожує до 5 років позбавлення волі. Відбувати покарання він буде в Україні», - заявляє міліція.