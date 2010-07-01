Оператори відзначають зростання турпотоку до Криму
Незважаючи на відсутність промоції
Туроператори відзначають зростання туристичного потоку до Криму цього року.
«Ситуація не така песимістична, як прогнозувалося напередодні туристичного сезону. Ми бачимо зростання туристичного потоку до Криму на 14%, незважаючи на відсутність промоції та реклами», - заявив керівник центру туристичної інформації Володимир ЦАРУК на прес-конференції в УНІАН.
За його словами, відзначається тенденція збільшення потоку туристів з Росії.
Голова комісії з внутрішнього і в`їзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу України Борис ЗЕЛІНСЬКИЙ повідомив, що, незважаючи на фінансову кризу, сезон проходить краще за рівень минулого року.
«Перш за все, позначаються політична стабільність і поліпшення відносин з Росією. За рахунок припливу туристів з Росії ситуація порівняно з минулим роком трохи краще», - сказав він.
За даними на 18 червня, в Криму відпочили майже 902 тисячі туристів, це на 14,5% більше аналогічного періоду 2009 року, повідомляло міністерство курортів і туризму автономії.