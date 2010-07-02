"Авдет" заявляє про затримання пікетників біля вікон Януковича
Кримських татар заховали від Клінтон?
Громадська організація "Авдет" заявляє про затримання кримськотатарських пікетників біля адміністрації президента України.
"Співробітники міліції почали притягувати до суду кримських татар, які в індивідуальному порядку вийшли на мирну акцію протесту. Люди вийшли до президента з плакатами, що закликають Віктора ЯНУКОВИЧА покласти край чиновницькому свавіллю в земельній сфері й взяти під особистий контроль рішення земельного питання в Криму", - повідомив прес-центр організації.
Як стверджує "Авдет", стосовно декількох учасників акції міліція склала протоколи про адміністративне порушення.
Організація вважає, що таким чином "чиновники з адміністрації президента намагаються приховати від пані КЛІНТОН (держсекретар США знаходиться з візитом в Україні - ред.) питання депортованого народу, які вперто не вирішує влада, заховавши кримськотатарських пікетників за грати".