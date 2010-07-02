"Авдет" заявляє про затримання пікетників біля вікон Януковича

20:35, 02 липня 2010
Крым
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Кримських татар заховали від Клінтон?

Крымские татары передают обращение к президенту Януковичу через его представителя в КрымуГромадська організація "Авдет" заявляє про затримання кримськотатарських пікетників біля адміністрації президента України. 

"Співробітники міліції почали притягувати до суду кримських татар, які в індивідуальному порядку вийшли на мирну акцію протесту. Люди вийшли до президента з плакатами, що закликають Віктора ЯНУКОВИЧА покласти край чиновницькому свавіллю в земельній сфері й взяти під особистий контроль рішення земельного питання в Криму", - повідомив прес-центр організації.  

Як стверджує "Авдет", стосовно декількох учасників акції міліція склала протоколи про адміністративне порушення. 

Організація вважає, що таким чином "чиновники з адміністрації президента намагаються приховати від пані КЛІНТОН (держсекретар США знаходиться з візитом в Україні - ред.) питання депортованого народу, які вперто не вирішує влада, заховавши кримськотатарських пікетників за грати".

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