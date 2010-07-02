США підтримують перезавантаження відносин України з Росією

Сполучені Штати Америки підтримують «перезавантаження» відносин України з Росією, заявила державний секретар США Гіларі КЛІНТОН на спільній з українським президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

«США підтримують українські намагання щодо створення балансу, спрямованого на забезпечення інтересів Росії, США і Європейського Союзу на тлі забезпечення своїх власних національних інтересів, свого власного бачення майбутнього в економічному і політичному плані», - сказала держсекретар.

КЛІНТОН під час зустрічі з ЯНУКОВИЧЕМ висловила думку, що дощова погода у Києві, яка вже традиційно супроводжує важливі стратегічні міжнародні візити іноземних високопосадовців, може символізувати «збалансованість президента у питаннях зовнішньої політики».

Нагадаємо, що у травні під час візиту до Києва президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА також ішов сильний дощ.

«Ми підтримуємо стосунки України з Росією. Як це зазначив ОБАМА: ми підтримуємо "перезавантаження" стосунків з Росією з нашої сторони і з вашої сторони», - сказала держсекретар.

КЛІНТОН підкреслила, що Україна не повинна піддаватися зовнішньому впливу, який примушує державу робити однозначний вибір між Росією і Заходом. На думку держсекретаря США, такий вибір був би «фальшивим».