Росія влаштує парад кораблів у Севастополі на день ВМФ

Парад кораблів Чорноморського флоту Росії і військово-спортивне свято, присвячені Дню Військово-морського флоту РФ, пройдуть 25 липня у Севастополі.

Будуть задіяні більш як 30 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, 20 одиниць бойової техніки, підрозділ морської піхоти, повідомила прес-служба міністерства оборони РФ.

Севастопольці і туристи зможуть відвідати музей ЧФ і бойові кораблі, пришвартовані на причалі «Мінна стінка». Там же можна буде оглянути зразки сучасної російської військової техніки, яка перебуває на озброєнні частин берегових військ.

Увечері відбудеться концерт на площі Нахімова.

Завершиться свято артилерійським салютом і феєрверком, який супроводжуватиметься фонтанами на воді.

Для участі у торжествах запрошені делегації російських регіонів, які шефствують над кораблями і частинами флоту.