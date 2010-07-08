Конституційний суд отримав подання з Криму про геройство Шухевича
18:50, 08 липня 2010Крым
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КСУ передав документ до секретаріату
Конституційний суд України отримав подання Верховної ради Криму з проханням перевірити конституційність виданого за часів президентства Віктора ЮЩЕНКА указу про присвоєння командиру УПА Роману Шухевичу звання Героя України, повідомила прес-служба КС.
Згідно з регламентом, подання буде передано на вивчення до секретаріату суду.
Парламент Криму прийняв звернення до КС 16 червня. «Шухевич ніколи не був громадянином України, і його можливі заслуги не можуть бути пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України, відповідно, йому не може бути присвоєно звання Героя України», - заявили депутати.
ЮЩЕНКО дав Шухевичу звання (посмертно) в жовтні 2007 року.
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