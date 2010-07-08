Конституційний суд отримав подання з Криму про геройство Шухевича

Конституційний суд України отримав подання Верховної ради Криму з проханням перевірити конституційність виданого за часів президентства Віктора ЮЩЕНКА указу про присвоєння командиру УПА Роману Шухевичу звання Героя України, повідомила прес-служба КС.

Згідно з регламентом, подання буде передано на вивчення до секретаріату суду.

Парламент Криму прийняв звернення до КС 16 червня. «Шухевич ніколи не був громадянином України, і його можливі заслуги не можуть бути пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України, відповідно, йому не може бути присвоєно звання Героя України», - заявили депутати.

ЮЩЕНКО дав Шухевичу звання (посмертно) в жовтні 2007 року.