Севастополь затвердить стратегію розвитку до 2020 року

Програму «Стратегія розвитку Севастополя на 2010-2020 роки» має намір затвердити влада на сесії міськради, повідомив її голова Юрій ДОЙНІКОВ.

«Подібного документа, що охоплює всі напрямки розвитку міста й розрахованого на такий тривалий період, ще не було. У ньому передбачено великі короткострокові й довгострокові програми, розвиток комунального комплексу, ЖКГ, питання, пов`язані з підйомом економічного потенціалу та науково-освітнього рівня нашого міста», - сказав керівник міської ради журналістам.

«Цей документ допоможе нам визначити розвиток Севастополя, як мінімум, на 10 років. У його рамках набагато легше буде вписувати програми і по галузях, і по районах міста, які ми повинні вирішувати повсякденно», - додав ДОЙНІКОВ.

У понеділок, 12 липня, в севастопольському університеті ядерної енергії та промисловості відбудеться обговорення проекту стратегії.