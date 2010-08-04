Міліція знищила 7 тисяч кущів коноплі на $5 мільйонів

Співробітники міліції і служби безпеки України знищили близько 7 тисяч кущів коноплі в Сімферопольському районі Криму.

За врожай можна було виручити 40 млн. грн.

Посів знайшли під час проведення операції «Мак-2010».

Землі належать Перовській сільраді. Їх здано в оренду фермерському господарству, яке вирощує сільгоспкультури.

«Стосовно власника поля буде складено адміністративний протокол за неприйняття заходів щодо знищення незаконних посівів і застосовано штрафні санкції - від 18 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться в прес-релізі кримської міліції.