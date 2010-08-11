Турфірмам погрожують забрати ліцензії за екскурсії в кримських лісах

Керівництво Криму готове позбавити ліцензій туристичні фірми, які, незважаючи на надзвичайну пожежну небезпеку, організовують екскурсії на природні пам`ятки, що розташовані у лісовій зоні, заявив голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ

”Будемо жорстко ставити питання про позбавлення їх (турфірм) ліцензій. Крим може понести колосальні збитки, які доведеться відшкодовувати десятки років. Власники і керівники турфірм повинні це розуміти”, - сказав прем`єр автономії на виїзній нараді оперативного штабу з недопущення пожеж, яка відбулася на території Гурзуфського лісництва у Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику, повідомила прес-служба Радміну.

Начальник кримського управління МНС Олександр МАЗІЛІН повідомив, що за пожежною ситуацією в лісах регіону постійно стежать 102 поста, створено 28 мобільних груп, які контролюють, щоб ліси не відвідували туристи.

У попередженні пожеж беруть участь службовці Внутрішніх військ, особовий склад МВС, прикордонники і навіть Національний центр управління і випробувань космічних засобів - працівники наукової установи використовують космічні технології, щоб відслідковувати появу ”гарячих цяток” на території Криму.

”Залучено понад 3,5 тисячі людей, на в`їздах у лісову зону поставлені шлагбауми, перекопані дороги, але цього недостатньо... Найближчим часом ми закриємо всі шляхи у ліси. Думаю, ми зможемо утримати ситуацію і не допустити пожеж”, - заявив ДЖАРТИ.

Також він зазначив, що у разі виникнення надзвичайної ситуації Радмін забезпечить фінансування заходів із держбюджету України або із кримського бюджету.