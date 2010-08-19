Війська берегової оборони залучать до обмеження доступу у ліси

Війська берегової оборони Військово-морських сил України цими вихідними залучатимуть до заходів з обмеження доступу населення у лісові масиви в Криму, що знаходяться поблизу пунктів постійної дислокації військових частин, повідомила прес-служба міністерства оборони.

Крім того, 345 військовослужбовців та 17 одиниць техніки військ берегової оборони готові вирушити для ведення спільних з МНС та міліцією протипожежних дій у найближчі вихідні та святкові дні.

“Спільними зусиллями військових моряків, кримських правоохоронців та співробітників МНС забезпечується виконання профілактичних заходів, спрямованих на недопущення займань пожеж у визначених районах автономії, які у цю пору року є традиційно популярними для відпочинку серед мешканців та гостей Криму”, - йдеться у повідомленні міноборони.