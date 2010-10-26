Пошук моряків з «Василия» припинено

Кримське управління МНС припинило пошук двох зниклих членів екіпажа судна «Василий», яке затонуло два тижні тому на сході Криму під час шторму в Чорному морі.

«З урахуванням значного часу, який пройшов після загибелі судна, активну фазу пошукових робіт припинено», - повідомила прес-служба управління.

«Василий», на борту якого перебували 13 моряків, затонув біля узбережжя Керченського півострова 11 жовтня. Суховантажне судно під прапором Монголії перевозило металобрухт з миколаївського порту «Жовтневий» до грузинського порту Поті. Врятовано 9 членів екіпажа - 7 росіян і 2 українців. Боцман і перший помічник капітана - росіяни - загинули. Доля капітана-росіянина і його другого помічника-українця невідома.