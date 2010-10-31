Виборець помер на дільниці в Криму
12:50, 31 жовтня 2010Крым
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Ймовірно, відірвався тромб
77-річний чоловік, що прийшов на виборчу дільницю в Бахчисараї проголосувати на виборах в місцеві органи влади, помер в першій половині дня неділі, повідомив УНІАН телефоном співробітник прес-служби кримського управління МВС.
«Виборець знепритомнів і впав. Ймовірно, у чоловіка відірвався тромб», - сказав він.
Медики «швидкої допомоги» констатували смерть пенсіонера.
Представник прес-служби міліції не зміг уточнити номер дільниці, де стався інцидент.
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