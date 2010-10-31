Виборець помер на дільниці в Криму

12:50, 31 жовтня 2010
Крым
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Ймовірно, відірвався тромб

77-річний чоловік, що прийшов на виборчу дільницю в Бахчисараї проголосувати на виборах в місцеві органи влади, помер в першій половині дня неділі, повідомив УНІАН телефоном співробітник прес-служби кримського управління МВС. 

«Виборець знепритомнів і впав. Ймовірно, у чоловіка відірвався тромб», - сказав він. 

Медики «швидкої допомоги» констатували смерть пенсіонера. 

Представник прес-служби міліції не зміг уточнити номер дільниці, де стався інцидент.

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