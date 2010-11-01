Явка на виборах в Криму - 47,7%

Явка виборців на виборах до місцевих органів влади на 22.00 - момент закриття дільниць, становила у Криму 47,7%, у голосуванні взяли участь близько 727 тис. жителів регіону.

«День закінчився без серйозних порушень, які могли б якимсь чином вплинути на підсумки виборів 31 жовтня, зокрема вибори депутатів Верховної Ради Криму», - сказав на брифінгу у Сімферополі голова виборчої комісії Криму Михайло МАЛИШЕВ.

Серед кримських міст лідирує по явці Судак (56,69%), серед районів - Чорноморський (59,57%).

МАЛИШЕВ повідомив, що протоколи з підсумками голосувань на виборах кримського парламенту надійдуть до виборчкому автономії не раніше вечора понеділка.

«Можливо, це буде і трохи пізніше», - сказав він.

МАЛИШЕВ також повідомив, що на виборах Верховної Ради автономії до виборчкому Криму надійшла тільки одна скарга. Її подали комуністи.

«На думку заявника, у Феодосії у день голосування на місцевому телеканалі «Візит» кілька разів транслювався агітаційний відеоролик кандидатів у депутати від кримської організації Партії регіонів БАРТЕНЄВА і ДЖАРТИ», - сказав глава виборчкому.

За його словами, керівництво телеканалу повідомило, що агітматеріали з 24 години п`ятниці ТРК не транслювала, 30-31 жовтня показувала підсумкові тижневі новини, в одному з сюжетів ДТРК «Крим» повідомлялося про відкриття 4 соціальних аптек в Сімферополі, на відкритті однієї з них був присутнім кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ. Виборчком попросив ТРК надіслати матеріал для оцінки.