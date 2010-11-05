Виборчком одержав підсумки виборів Ради Криму від 21 комісії з 25

Виборча комісія Криму станом на ранок 5 листопада одержала протоколи з підсумками виборів депутатів кримського парламенту від 21 з 25 комісій регіону, повідомив голова виборчкому Михайло МАЛИШЕВ журналістам у Сімферополі.

«Ми прийняли 21 територіальну виборчу комісію, ухвалили постанову про визнання обраними 33 кандидатів у депутати (усього в кримському парламенті 100 депутатських місць). За нашою інформацією, до нас виїхала Керч, чекаємо Джанкойський і Бахчисарайський райони, Сімферополь», - сказав він.

МАЛИШЕВ назвав безгрунтовними звинувачення ряду партій на адресу виборчкому в затягуванні оголошення підсумків виборів.

«Звинувачення необґрунтовані… Як тільки ми приймемо останній протокол від тієї територіальної комісії, яка буде останньою, у нас не буде жодних причин для того, щоб затримувати встановлення результатів виборів», - сказав керівник виборчої комісії Криму.

Нагадаємо, явка виборців у Криму на виборах 31 жовтня становила 47,7%.