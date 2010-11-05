Парламент Криму обере спікера й прем`єра через півтора тижні

Верховна рада Криму нового - шостого - скликання на першому засіданні 16 листопада обере голів уряду та парламенту автономії.

Ці питання включено до порядку денного засідання, затвердженого президією кримського парламенту п`ятого скликання.

Раніше лідер кримської організації Партії регіонів Василь ДЖАРТИ заявив про намір зберегти за собою посаду голови Ради міністрів Криму й висловив надію, що його однопартійця Володимира КОНСТАНТИНОВА знову буде обрано спікером парламенту автономії.

«Куди партія пошле - те ми й робитимемо», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам після засідання президії.

За його словами, наступного тижня пройде засідання політради Партії регіонів, на якому буде визначено кандидатури на керівні посади в кримському парламенті.

Серед інших питань порядку денного організаційного пленарного засідання ВР Криму - формування депутатських фракцій, утворення постійних комісій і президії парламенту, обрання віце-спікерів.

Нагадаємо, виборчком поки не оголосив результати виборів кримських депутатів.