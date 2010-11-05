Україна потрапила в "печерну" дев'ятку країн

Україна потрапила в дев`ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча показників 1970-х років, йдеться в ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) «Реальне багатство народів: шляхи розвитку людини», повідомляє Центр новин ООН.

Лише в дев`яти країнах світу очікувана тривалість життя впала нижче показників 1970-х. Шість із них – групи країн Африки на південь від Сахари. Ще три – Білорусь, Україна та Росія, констатують в ООН.

Автори доповіді зазначають, що багато країн добилися значних результатів у сфері очікуваної тривалості життя. Середня тривалість життя збільшилася приблизно на шість років у період між 1970-ми і 1990-ми роками і на чотири роки за два наступних десятиліття.

Найсуттєвіше очікувана тривалість життя збільшилася за період із 1970 року в арабських державах – більш ніж на 18 років. У деяких країнах, що розвиваються, – приміром, у Чилі та Малайзії – показники смертності на 60% нижчі, ніж вони були 30 років тому.

Зниження прогнозованої тривалості життя в шести країнах Африки на південь від Сахари автори доповіді пов`язують із епідемією ВІЛ.

У доповіді зазначається, що скорочення очікуваної тривалості життя в Україні, Росії та Білорусі торкнулося, в першу чергу, чоловіків. Про причини цього явища йдуть серйозні дебати. При цьому відзначають зростання масштабів алкоголізму та стреси, пов`язані з переходом до ринкової економіки й високою інфляцією, безробіттям і невпевненістю в завтрашньому дні. Так, одне з досліджень виявило, що в період між 1990 і 2004 роками у 21% і 25 тис. чоловіків, які померли в Сибіру, причиною смерті називалася майже смертельна концентрація етанолу в крові.