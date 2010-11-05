Суд скасував вилучення 3,2 га у пансіонату мінпрому

Сільрада перевищила повноваження

Севастопольський апеляційний господарський суд відмінив рішення про вилучення в пансіонату Міністерства вугільної промисловості України 3,2 га на східному побережжі Криму, повідомила прес-служба кримської прокуратури. Таким чином суд задовольнив скаргу прокуратури Судака на рішення суду першої інстанції, котрий легалізував скорочення державних рекреаційних земель. «Вивчивши доводи наглядового відомства, апеляційна інстанція скасувала попереднє рішення суду і визнала недійсним рішення Морської сільської ради, держпідприємства, що розпорядилося землями, не будучи наділеним відповідними повноваженнями», - йдеться в прес-релізі.

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