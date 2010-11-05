8 партій пройшли до міськради Севастополя

До міської ради Севастополя пройшли 8 партій: Партія регіонів отримала 46 мандатів, «Руський блок» - 9, Компартія - 8, «Сильна Україна» - 4, Народна партія - 3, ПСПУ - 3, Партія честі - 2, Партія пенсіонерів - 1 мандат, свідчать дані протоколу севастопольської виборчої комісії.

В результаті виборів у мажоритарних округах Партії регіонів дісталося 28 з 38 мандатів, «Руському блоку» - 4, Народній партії - 3, КПУ, Партії пенсіонерів України та «Сильній Україні» - по 1.

Участь у голосуванні в Севастополі взяли 126 тис. 614 виборців з 303 тис. 202, внесених до списків (41,7%).

У міськраді Севастополя 76 депутатів.