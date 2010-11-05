Помер голова селища Гвардійське

Чинний голова сімферопольського селища Гвардійське Федір Поляков, який перемагав на виборах голови селищної ради 31 жовтня, помер, повідомив УНІАН член сімферопольської районної виборчої комісії.

«Висуванець Партії регіонів, який лідирував на виборах у селищі, Федір Поляков сьогодні помер», - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши подробиць.

У Гвардійському мають відбутися перевибори голови селищної ради.

Як повідомляє сайт селища, Поляков народився у 1950 році. З 2006 року він - голова селища.

Фото портала Гвардійського