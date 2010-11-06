Партія регіонів одержала в парламенті Криму 80 мандатів зі 100

Представники шести партій - Партії регіонів, Комуністичної партії, Народного руху України, "Союзу", "Російської єдності" і "Сильної України" - пройшли до Верховної ради Криму із 37 політичних сил, що брали участь у виборах 31 жовтня, свідчать постанови і протокол виборчої комісії Криму, обнародувані у суботу на її офіційному сайті.

ПР одержала у кримському парламенті 80 депутатських місць зі 100 (48 мандатів дісталися їй за мажоритарною системою і 32 - за партійними списками), "Союз" - 5 місць (2 мандати за мажоритарною і 3 за партійними списками), КПУ і Руху також дісталося по 5 місць, "Російська єдність" матиме 3 місця, "Сильна Україна" - 2.

У виборах в Криму взяли участь майже 730 тис. із 1 млн. 522 тис. виборців. Близько 21,8 тис. бюлетенів визнано недійсними.

Верховна рада Криму нового, шостого, скликання на першому засіданні 16 листопада обере голів уряду і парламенту автономної республіки.