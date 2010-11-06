Мером Сімферополя обраний регіонал

Висуванець Партії регіонів Віктор АГЄЄВ обраний міським головою Сімферополя, свідчать дані міської виборчої комісії.

За АГЄЄВА проголосували понад 54 тисячі сімферопольців. «Регіонал» набрав майже на 28,9 тисяч більше голосів, ніж його основний конкурент Лев МІРИМСЬКИЙ, висунутий партією «Союз».

Загалом за крісло мера Сімферополя боролися 11 кандидатів.

У голосуванні взяли участь майже 116,4 тис. виборців з 282,7 тис., включених до списків. Понад 8,8 тисяч городян не підтримали жодного кандидата. Місьвиборчком визнав недійсними понад 2,4 тис. бюлетенів.

У 2006-2010 роках мером адміністративного центру Криму був представник Партії регіонів Геннадій БАБЕНКО. Висунутий ПР БАБЕНКО на виборах 31 жовтня 2010-го обраний депутатом Верховної Ради Криму по мажоритарному округу №19.

АГЄЄВУ 51 рік. Він був депутатом кримського парламенту п`ятого скликання (2006-2010 рр.), головою постійної комісії ВР автономії з промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу. АГЄЄВ - зять екс-мера Сімферополя Валерія ЄРМАКА.