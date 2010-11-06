Завідуючу відділом міськради Севастополя затримали через хабар

Правоохоронці затримали завідуючу відділом міської ради Севастополя за підозрою в отриманні $4,5 тисяч хабара, повідомила прес-служба МВС України.

Держслужбовець підозрюється у вимаганні та отриманні грошей від приватного підприємця за сприяння у наданні в оренду приміщень, які перебувають у комунальній власності міськради.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) кримінального кодексу.