Двоє людей загинули в аварії у Криму

Двоє людей, зокрема дитина, загинули й ще одна отримала травми внаслідок зіткнення автомобіля з деревом 6 листопада у східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Водій «Волги» не справився з управлінням, машина з`їхала в кювет і врізалася в дерево.

В аварії загинули 29-річний водій і 8-річний пасажир – жителі Керчі.

33-річну пасажирку-керчанку доставлено в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості.