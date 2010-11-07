Двоє людей загинули в аварії у Криму
12:11, 07 листопада 2010Крым
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"Волга" врізалася в дерево
Двоє людей, зокрема дитина, загинули й ще одна отримала травми внаслідок зіткнення автомобіля з деревом 6 листопада у східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Водій «Волги» не справився з управлінням, машина з`їхала в кювет і врізалася в дерево.
В аварії загинули 29-річний водій і 8-річний пасажир – жителі Керчі.
33-річну пасажирку-керчанку доставлено в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості.
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