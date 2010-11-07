Корвет "Тернопіль" вирушив в Середземне море на операцію НАТО

Корвет Військово-морських сил України «Тернопіль», що вирушив у неділю з Севастополя в Середземне море для участі в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля», під час переходу в центральній частині Чорного моря виконає завдання операції «Чорноморська гармонія», повідомив журналістам начальник штабу - перший заступник командуючого ВМС Юрій ІЛЛІН під час урочистих проводів корабля в похід.

«Чорноморська гармонія» проводиться Туреччиною з 1 березня 2004 року в акваторії Чорного моря з метою запобігання загрози тероризму й розповсюдження зброї масового знищення. До участі в цій операції були запрошені всі прибережні держави. Російська Федерація приєдналася до неї в грудні 2006 року. 25 квітня 2007 року набув чинності протокол щодо участі України в «Чорноморській гармонії».

За інформацією ІЛЛІНА, особливістю підготовки «Тернополя» до цього походу є те, що ВМС України не мали проблем із фінансуванням заходів підготовки, відновлення технічної готовності корабля, здійснення контрольних виходів у море для перевірки матеріальної частини. «Цього року, ми, дійсно, відчули увагу вищого політичного керівництва держави, керівництва Збройних сил у плані фінансування підготовки цього заходу», - сказав контр-адмірал.

«Корабель виконуватиме завдання участі в антипіратських діях спільно з кораблями країн НАТО. Із 13 листопада починається перше патрулювання, а всього впродовж 45-добового походу патрулювання здійснюватиметься чотири рази, в двох районах Середземного моря, в районі острова Кріт», - сказав ІЛЛІН про завдання, що стоять перед «Тернополем» у Середземному морі.

Із 12 листопада корабель перейде в оперативне підпорядкування морського компоненту Об`єднаних збройних сил НАТО (штаб в італійському місті Неаполь).

Повернення «Тернополя» до Севастополя заплановано на 22 грудня.