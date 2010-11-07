Річницю Жовтня у Севастополі відзначили нечисленним мітингом

18:38, 07 листопада 2010
Крым
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Комуністи кажуть, що їх обдурили в Раді

Близько 200 активістів Компартії, Блоку Вітренко і Союзу радянських офіцерів зібрав на площі Нахімова у Севастополі мітинг з нагоди 93-х роковин Жовтневої революції.

Лідер севастопольських комуністів Василь ПАРХОМЕНКО заявив, що влада в Україні і Росії намагається відвернути народ від свята 7 листопада.

«Якщо в Росії вигадали на цей день якесь свято примирення, то українські парламентарії просто його викреслили з календаря святкових дат. Колеги з більшості, які обіцяли проголосувати за відновлення свята, відмовившись від участі в голосуванні, фактично обдурили депутатів фракції комуністів», - сказав він.

Мітинг тривав близько півгодини.

Після завершення акції прихильники ідей Жовтня під звуки духового оркестру пройшли від площі Нахімова по однойменному проспекту до площі Лазарева.

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