Новий генпрокурор призначить своїм заступником кримського прокурора?
09:49, 09 листопада 2010Крым
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Пише газета з посиланням на джерело
Новий генпрокурор Віктор Пшонка може призначити прокурора Криму Степана Молицького своїм заступником, пише газета "Сегодня" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Співрозмовник газети повідомив, що у вівторок у генеральній прокуратурі відбудеться апаратна нарада щодо внутрішніх питань роботи ГПУ.
За словами джерела, планується, що в середу Пшонка представить колективу свого нового заступника Молицького.
Зараз Молицький є прокурором Криму. До цього він з листопада 2009 року працював першим заступником начальника головного управління - начальником управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю й корупцією ГПУ.
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