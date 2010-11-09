Новий генпрокурор призначить своїм заступником кримського прокурора?

Новий генпрокурор Віктор Пшонка може призначити прокурора Криму Степана Молицького своїм заступником, пише газета "Сегодня" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник газети повідомив, що у вівторок у генеральній прокуратурі відбудеться апаратна нарада щодо внутрішніх питань роботи ГПУ.

За словами джерела, планується, що в середу Пшонка представить колективу свого нового заступника Молицького.

Зараз Молицький є прокурором Криму. До цього він з листопада 2009 року працював першим заступником начальника головного управління - начальником управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю й корупцією ГПУ.

Українська правда