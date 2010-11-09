МНС проведе великомасштабні навчання в Севастополі

Великомасштабні командно-штабні навчання з органами управління і силами цивільного захисту севастопольської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту проведе МНС 9-11 листопада у Севастополі, повідомив на брифінгу перший заступник голови севастопольської держадміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ.

За його словами, в регіоні заходи такого рівня проводяться раз на п`ять років.

ЖИВОДУЄВ заявив, що теми навчань є життєво важливими і близькими для Севастополя - практичні заняття з гасіння лісової пожежі, ліквідація пожежі в машинному відділенні теплохода, що знаходиться в морі, надання допомоги потерпілим у горах, ліквідація надзвичайної ситуації, пов`язаної з розливом нафтопродуктів на морській акваторії.

Крім того, особлива увага буде приділена ділянкам зсувів, яких у Севастополі налічується 119.

Прес-служба головного управління МНС України в Севастополі повідомила, що на навчаннях відпрацьовуватиметься взаємодія всіх структурних підрозділів міста, дії яких будуть спрямовані на попередження, а в разі потреби - і на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій, найбільш характерних для регіону.

Під час першого етапу навчань будуть проведено оповіщення і збір посадовців, переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації.

Цього ж дня пройде другий етап навчань, на якому відпрацьовуватимуться практичні дії з ліквідації НС природного характеру.

На третьому етапі учень відпрацьовуватимуться дії органів управління при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру.