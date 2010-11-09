Справа на мільйон: через 6 га під дачі чиновники потрапили під статтю

Сакська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення під індивідуальне дачне будівництво шести гектарів землі в прибережній смузі Чорного моря і приаеродромній території військової частини в західному Криму, повідомила прес-служба кримськоъ прокуратури.

Прокуратура завела справу за статтею ”перевищення службових повноважень” кримінального кодексу.

У незаконному розпорядженні землею в 2009 році підозрюються посадовці Сакської райдержадміністрації.

”Збиток, заподіяний державі, становить більш як 1 млн. грн.”, - сказано в прес-релізі.

Ведеться слідство.

Незаконне розпорядження РДА оскаржено в судовому порядку.