Невеликий землетрус стався в Чорному морі

Невеликий землетрус стався 8 листопада в Чорному морі за 70 км кілометрів від Ялти, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"Жертв і руйнувань немає", - йдеться в прес-релізі.

Рятувальники одержали від сейсмологів інформацію про поштовхи в нейтральних водах моря двічі - о 14.55 і о 18.09. Вдень стався землетрус магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера, увечері - з магнітудою 3 бали.

За даними МНС, поштовхів на території Криму не було.