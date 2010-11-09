Партія регіонів отримала 59 місць із 76 у міськраді Сімферополя

14:00, 09 листопада 2010
Крым
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Загалом пройшли представники 7 сил

Учасники мітингу за спікера Верховної Ради Криму Анатолія Гриценка. 16 вересня Партія регіонів отримала в Сімферопольській міській раді 59 депутатських мандатів із 76.

Крім ПР, до міськради пройшли представники шести партій: КПУ і ”Союз” отримали по 4 мандати, ”Русское единство” і Народний рух України - по 3, ”Сильній Україні” дісталися 2 мандати, Партії пенсіонерів України - один, йдеться в постановах сімферопольської виборчої комісії, оприлюднених на офіційному сайті міськради.

Партія регіонів отримала 23 місця за партійними списками. Ще 36 місць їй дісталися за мажоритарною системою. Окрім ”регіоналів”, у мажоритарних округах перемогли по одному представнику НРУ та Партії пенсіонерів.

У виборах 31 жовтня в Сімферополі взяли участь представники 33 партій.

Перша сесія міськради VI скликання відкриється 11 листопада.

Нагадаємо, мером Сімферополя обрано висуванця Партії регіонів Віктора АГЄЄВА.

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