Партія регіонів отримала 59 місць із 76 у міськраді Сімферополя

Партія регіонів отримала в Сімферопольській міській раді 59 депутатських мандатів із 76.

Крім ПР, до міськради пройшли представники шести партій: КПУ і ”Союз” отримали по 4 мандати, ”Русское единство” і Народний рух України - по 3, ”Сильній Україні” дісталися 2 мандати, Партії пенсіонерів України - один, йдеться в постановах сімферопольської виборчої комісії, оприлюднених на офіційному сайті міськради.

Партія регіонів отримала 23 місця за партійними списками. Ще 36 місць їй дісталися за мажоритарною системою. Окрім ”регіоналів”, у мажоритарних округах перемогли по одному представнику НРУ та Партії пенсіонерів.

У виборах 31 жовтня в Сімферополі взяли участь представники 33 партій.

Перша сесія міськради VI скликання відкриється 11 листопада.

Нагадаємо, мером Сімферополя обрано висуванця Партії регіонів Віктора АГЄЄВА.