3 тонни зіпсованої кільки знищили в Севастополі

Співробітники ветеринарної міліції під час рейду по місцях зберігання харчових продуктів в Севастополі вилучили 2715 кілограмів привезеної з Естонії кільки, оскільки вона була зіпсована, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Риба знаходилася у відрах по 5 кг. Терміни зберігання кільки були в нормі, але було встановлено, що якість риби не відповідала санітарним нормам.

Кільку знищили на полігоні побутових відходів.