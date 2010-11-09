3 тонни зіпсованої кільки знищили в Севастополі

15:00, 09 листопада 2010
Крым
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Риба з Естонії

Співробітники ветеринарної міліції під час рейду по місцях зберігання харчових продуктів в Севастополі вилучили 2715 кілограмів привезеної з Естонії кільки, оскільки вона була зіпсована, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС. 

Риба знаходилася у відрах по 5 кг. Терміни зберігання кільки були в нормі, але було встановлено, що якість риби не відповідала санітарним нормам. 

Кільку знищили на полігоні побутових відходів.

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