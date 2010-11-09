"Чорноморнафтогаз" врятував сейнер

Рятувальне судно «Центавр» державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) узяло на буксир і доставило в порт Чорноморськ риболовецький сейнер «Еллада», який зазнав аварії в Чорному морі, повідомила прес-служба компанії.

Судно з Маріуполя, на борту якого був екіпаж із 7 осіб, перебувало в морі на путині.

«В шестибальний шторм й при поривах вітру понад 20 метрів за секунду у рибалок вийшов із ладу головний двигун. Своє положення судно утримувало двома якорями, проте в будь-який момент під натиском шторму воно могло зірватися в некерований дрейф», - сказано в прес-релізі.

Інформація про сейнер, який зазнав аварії за 44 милі на північний захід від мису Тарханкут, надійшла в «Чорноморнафтогаз» ввечері 8 листопада. «Центавр» узяв «Елладу» на буксир у ніч на 9 листопада. Рятувальна операція завершилася об 11.00 вівторка.