У Криму затримали педофіла

Співробітники міліції затримали в Євпаторії жителя Севастополя, який підозрюється в розбещенні хлопчиків, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

32-річний неодружений чоловік легко заводив знайомство з дітьми, маючи досвід роботи викладачем фізичної культури.

«На сьогоднішній день встановлено семеро потерпілих - це хлопчики від 8 до 14 років. У більшості випадків із неповних сімей, де були відсутні батьки. З деякими підлітками кількість «зустрічей» доходила до десяти. Потерпілі впізнали «кривдника» за фотографією, вони дають свідчення в присутності педагогів і психологів», - йдеться в прес-релізі.

За насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, здійснене проти малолітніх, кримінальне законодавство України передбачає відповідальність у вигляді позбавленні свободи строком до 12 років.

Ведеться слідство.