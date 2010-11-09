Грач поскаржився Януковичу та Пшонку на вибори в Криму

Депутат Верховної ради України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ надіслав депутатські звернення президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ і голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ з проханням перевірити законність процедури виготовлення в Криму виборчих бюлетенів на місцеві вибори і їх передачу виборчкомом автономії в округи, повідомила прес-секретар нардепа Галина МАМИКО.

ГРАЧ відзначає, що бюлетені, згідно із законом про місцеві вибори і постанови Центральної виборчої комісії про роз`яснення щодо порядку виготовлення бюлетенів, є документами суворої звітності.

«Законодавчий і нормативний акти передбачають порядок виготовлення виборчих бюлетенів, зокрема, в договорі з поліграфічним підприємством про виготовлення документів суворої звітності (виборчих бюлетенів) необхідно вказати: місце виготовлення виборчих бюлетенів, час їх виготовлення, форму, кількість виборчих бюлетенів тощо», - йдеться в депутатському зверненні.

Разом з тим, заявляє ГРАЧ, договір про виготовлення бюлетенів складений з порушенням чинного законодавства: «Він складений у простій типовій формі без урахування особливостей, передбачених Законом України ”Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” і постановою ЦВК №365. У ньому не вказано час виготовлення бюлетенів, не прописано і немає в додатках форм виборчих бюлетенів».

За словами ГРАЧА, під час підбиття підсумків місцевих виборів була виявлена різниця між кількістю бюлетенів, одержаних виборчкомом Криму з друкарні, і одержаним з тервиборчкомів після дня голосування.

«Зокрема, на 13-му виборчому окрузі виявилося на 12 бюлетенів більше від кількості виготовлених після проведення голосування, на 14-му - на 2 більше, на 15-му - на 8 менше, на 16-му - на 7 більше, на 17-му - на 41 більше, на 18-му - на 44 більше, на 19-му - на 3 більше, на 20-му - на 1 менше», - зазначив лідер кримських комуністів.

ГРАЧ заявив, що такі випадки «є майже в усіх виборчих округах» регіону.