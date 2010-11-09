Порушено справу за фактом продажу пам`ятки історії в Криму

Сакська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями «Укрпрофоздоровниці» при продажу лікувального корпусу в Криму, який є пам`яткою історії місцевого значення, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Корпус продано 6 років тому. Його вартість не уточнюється.

Прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 364 кримінального кодексу.

«Підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру послужили результати перевірки, в ході якої було виявлено факт реалізації лікувального корпусу з порушенням встановленої законом процедури», - йдеться в прес-релізі.