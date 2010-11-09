Потяг "Київ-Сімферополь" скоротить час знаходження в дорозі

Потяг «Київ-Сімферополь» буде оснащений новими вагонами і скоротить час перебування в дорозі, заявив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО на прес-конференції в Кременчуці.

За його словами, одержані сьогодні від Крюківського вагонобудівного заводу вагони будуть направлені до складу потягів Київ-Москва і Київ-Сімферополь.

«Ми відновимо потяг на Сімферополь. Тепер там будуть усі вагони тільки з дисковими гальмами. Це буде комфортний потяг. Ми плануємо скоротити час перебування цього потягу в дорозі. Хочемо, щоб він з Сімферополя відбував на 2 години пізніше, а прибував на 2 години раніше. Зараз він іде 15 годин, а буде менше», - сказав ЛОБОЙКО.

Він зазначив, що назве новий час відправлення цього потягу і час його перебування в дорозі найближчим часом.