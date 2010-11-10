4 депутати з Севастополя попросили забрати у них мандати

Севастопольська міська виборча комісія замінила чотирьох з 76-ти новообраних депутатів міськради на їх прохання.

Із заявами звернулися нардепи Іван ВЕРНИДУБОВ, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО і Павло ЛЕБЕДЄВ, які входили в першу «п`ятірку» партійного списку Партії регіонів в Севастополі, вказавши, що бажають продовжити роботу у Верховній раді України.

Ще один «регіонал» - Андрій СЕМЕНОВ - склав з себе повноваження через поразку на одномандатному окрузі. Перед виборами севастопольська організація ПР оголосила, що той, хто програє вибори на мажоритарному окрузі, повинен буде добровільно написати заяву про відмову від мандата.

Голова виборчої комісії Валерій МЕДВЕДЄВ назвав прізвища 4-х нових депутатів міськради зі списка Партії регіонів.