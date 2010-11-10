Вогонь забрав життя двох кримчан

Дві людини загинули на пожежі на півдні Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Тіла 76-річного і 51-річного чоловіків були знайдені у вівторок в одноповерховій господарській споруді, яка розташована поряд із житловим будинком в селі Лучисте поблизу Алушти.

Вогонь пошкодив крівлю і речі. Площа пожежі становить шість квадратних метрів.

Збиток, причини спалаху і смерті кримчан встановлюються.