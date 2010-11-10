Кожен третій українець розуміє ухильників від податків - опитування

Кожен десятий українець не знає про те, що готується новий Податковий кодекс, свідчать результати опитування, проведеного в листопаді Інститутом Горшеніна.

Зокрема, згідно з результатами всеукраїнського дослідження, більшість українців (75,8%) чули про те, що Кабінет міністрів і Верховна Рада готують новий Податковий кодекс. Не чув про це кожен десятий українець (10,3%), а 13,9% важко відповісти на це запитання.

Значна частина респондентів (66,2%) вважає, що податкове законодавство України потрібно міняти. З них 42,8% відповіли на це запитання «точно так», 23,4% - «швидше так». Протилежної думки дотримуються 16,5% українців. З них дали відповідь «швидше ні» 9,8%, «точно ні» - 6,7% опитаних. Важко відповісти на це запитання 17,3% респондентів.

Опитування засвідчило, що майже третина громадян України (31,4%) з розумінням ставляться до людей, які ухиляються від сплати податків. Більше чверті респондентів (26,5%) заявили, що засуджують таких людей, і майже така сама кількість опитаних (25,3%) ставиться до них байдуже. Важко відповісти на це запитання 16,8% українців.

Значна частина опитаних (63,7%) вважає, що у разі невиконання державою зобов`язань перед своїми громадянами ухилення від сплати податків виправдане. Протилежну думку висловили 17,8% респондентів, а 18,5% важко відповісти на це запитання.

Також дослідження виявило, що більшість українців (65,6%) вважає, що багато хто не платить податки тому, що податкові ставки дуже високі, підприємці не зможуть працювати, якщо виплачуватимуть всі податки. Більше половини респондентів (52,3%) вважає, що податки не платять, оскільки ці гроші не будуть використані за призначенням – на благо платників податків. Більше чверті опитаних (27,2%) вважає, що люди не звикли платити податки добровільно. Вважають, що податки у нашій країні не платять з інших причин, 3,6% українців, а 4,1% важко відповісти на це запитання.

Більше половини опитаних вважають, що для того, щоб в Україні платили податки, потрібно зменшити податкові ставки (55,4%) і удосконалити законодавство (53,2%). Більше третини респондентів (35,4%) вважає, що для цього потрібно усунути корупцію в податкових органах, а більше чверті (26,2%) – посилити громадський контроль витрачання коштів платників податків. Посилити санкції за несплату податків пропонують 18,3%, підвищити рівень самосвідомості громадян – 13,4%, надати податковим органам додаткові повноваження – 6,7%. Відповідь «інше» на це запитання дали 4,2% опитаних, важко відповісти – 6,2%.

Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування «Податкове законодавство в Україні» з 6 до 8 листопада. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.