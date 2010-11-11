"Фокстрот" в листопаді відкриє супермаркет у Сімферополі

«Фокстрот. Техніка для дому» 18-21 листопада відкриє три супермаркети – в Києві, Сімферополі і Слов`янську (Донецька обл.), повідомила прес-служба компанії.

Магазин в Києві розташований на вул. Малишко, 3, в Сімферополі – на вул. Київській, 153 Б, в Слов`янську – на площі Жовтневої революції, 3.

Компанія 7 жовтня відкрила два супермаркети – в Житомирі і Кривому Розі.

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 16 листопада 2009 року компанія налічує 270 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» – 201 супермаркет, мережа «FoxMart» – 36 гіпермаркетів, стічні центри «Техношара» – 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» – 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 тис. кв. м.