Секретарем міськради Сімферополя обрано 26-річну регіоналку

13:00, 11 листопада 2010
Крым
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"За" - 72 депутата

Секретарем Сімферопольської міської ради стала 26-річна Ольга СМОЛИГОВЕЦЬ.

За її обрання в четвер на першому засіданні сесії міськради нового, шостого, скликання проголосували 72 депутати, проти - 3.

СМОЛИГОВЕЦЬ у 2009-2010 роках була помічником-консультантом депутата Верховної ради України від Партії регіонів Сергія ГЛАЗУНОВА, з 2010 року працювала начальником управління контролю управління справами Ради міністрів Криму.

Партія регіонів представлена в новій міськраді 59 депутатами з 76, КПУ - 4, ”Союз” - 4, ”Русское единство” - 3, Народний Рух України - 3, ”Сильна Україна” - 2, Партія пенсіонерів - одним депутатом.

СМОЛИГОВЕЦЬ було обрано депутатом міськради на виборах 31 жовтня за партійними списками ПР.

Головою міськради обрано висуванця Партії регіонів Віктора АГЄЄВА.

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